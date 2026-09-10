الاتحاد الفرنسي يسحب دعم إنفانتينو

أعلن فيليب ديالو، ​رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس، سحب دعم ترشح جياني إنفانتينو، لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» العام المقبل.

وواجه إنفانتينو، ‌الذي يسعى ‌لولاية جديدة ​في ‌رئاسة ⁠«فيفا»، انتقادات ​منذ أن ⁠تخلى في يوليو الماضي، عن اقتراحه ببيع حصة تبلغ 20 بالمئة في مسابقات الاتحاد الدولي، من بينها كأس العالم، لمستثمرين ⁠من القطاع الخاص، بعد معارضة ‌واسعة ‌النطاق من الاتحادات ​القارية.

وسحبت عدة ‌اتحادات محلية أوروبية، ومن ‌بينها الاتحادان الإنجليزي والإيطالي، دعمها لإنفانتينو منذ انهيار مقترحه ببيع حصص في كأس العالم.

ودعا الاتحاد ‌الأوروبي للعبة «يويفا» والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية ⁠والوسطى ⁠والكاريبي «كونكاكاف»، إلى إحداث تغيير في قيادة «فيفا»، وتبحث عن بديل يتمتع بالمصداقية قبل الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» والاتحاد الإفريقي «كاف».

وتجرى انتخابات ​رئاسة «فيفا» ​في الرباط، العاصمة المغربية، 18 مارس 2027.