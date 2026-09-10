الأسطورة يظهر

شارك الأسطورة الجامايكية يوسين بولت، العداء السابق، الخميس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى «ألتيميت» في مركز «جيولا زسيفوتزكي» الوطني لألعاب القوى في بودابست. (الفرنسية)