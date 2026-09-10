الدار البيضاء مسرح نهائي مونديال 2030

كشف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، عن تنظيم المباراة النهائية في كأس العالم 2030 في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وقال لقجع، في تصريح صحافي خصَّ به الوكالة الإسبانية: «ستحظى ⁠محافظة ​بن سليمان ⁠بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030».

وتقع بن سليمان على بعد 60 كيلومترًا من الدار البيضاء، وهي موقع ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، ويجرى تشييده حاليًّا لاستضافة منافسات كأس ⁠العالم 2030، وتبلغ سعته المتوقعة 115 ألف ‌متفرج، ليصبح أكبر ملعب كرة القدم في ​العالم.

وتُعد النسخة المقبلة من كأس العالم حدثًا استثنائيًّا، إذ ستلعب المباريات للمرة الأولى في 6 دول عبر ثلاث قارات، وبينما تنظم المواجهات الثلاث الافتتاحية في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، فإن غالبية مباريات البطولة ⁠تستضيفها ⁠المغرب والبرتغال وإسبانيا.

يُذكر أنَّ «فيفا» لم يُعلن بعد عن الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لمونديال 2030، ولم يُحدد المدن التي تستضيف المباريات.