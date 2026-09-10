حلبة «مادرينج».. تحدي أنتونيلي الجديد

يواجه الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، تحديًا مختلفًا في جائزة إسبانيا الكبرى، المُقرر سباقها الرئيس، الأحد المقبل، وذلك في ظل سعيه إلى مواصلة مسيرته القياسية نحو لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

وأصبح أنتونيلي، صاحب الـ20 عامًا، الأحد الماضي، الإيطالي الأول الذي يفوز بسباقه المحلي على حلبة «مونزا» منذ 1966، لكنه يدخل هذه المرة أرضًا جديدة مع استضافة مدريد، العاصمة الإسبانية لسباق فورمولا 1، للمرة الأولى منذ يونيو 1981، عندما حقق الأسطورة الكندي جيل فيلنوف، الفوز لفريق فيراري على حلبة «خاراما».

ويُنظم سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة «مادرينج»، المكتملة حديثًا والتي شُيدت في مركز للمعارض بالقرب من مطار باراخاس.

ويمثل السباق الجولة الأخيرة من القسم الأوروبي للموسم، كما سيكون ثاني سباق يُنظم في إسبانيا العام الجاري بعد سباق جائزة كاتالونيا في مايو الماضي.

وتتضمن الحلبة في قطاعها الأول سلسلة من المنعطفات المتوسطة والبطيئة السرعة، بينها منعطفات بزاوية 90 درجة.