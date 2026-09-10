الهلال يفقد بونو أمام التعاون.. وسامرفيل جاهز

تضاءلت فرص مشاركة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام التعاون، عند الـ 09:00 مساء السبت المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته أن بونو 35عامًا خضع، الخميس، إلى جلسات علاجية في عيادة النادي، عقب إصابته في عضلة الفخذ الخلفية قبل مواجهة نيوم الإثنين الماضي التي خسرها 0ـ2.

وبيّن المصدر أنه لم يتحدد ما إذا كان الحارس سيرافق البعثة التي ستغادر إلى القصيم من عدمه، على أن تتضح الصورة النهائية في التدريب الأخير قبل السفر.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى إبعاد بونو عن القائمة التي شاركت أمام نيوم في المواجهة الأخيرة، قبل دقائق من انطلاقة اللقاء، بعد شعوره بآلام عضلية خلال فترة الإحماء.

من جانبه، أبدى الهولندي كريسينسيو سامرفيل جاهزيته الكاملة، عقب تجاوزه شكوى عضلية بسيطة نهاية مواجهة نيوم، وبات مستعدًا للمشاركة وفق المصدر ذاته.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن منافسيه النصر والقادسية.