الاتحاد الإنجليزي يغرّم بيكر

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 10800 دولار، ​على البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الأول، وذلك بعد ركله اللوحة الإلكترونية الخاصة بالتبديلات عقب التعادل 2ـ2 مع نوتنجهام فورست، أغسطس الماضي، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وحصل أليسون في وقت سابق من اللقاء على ‌بطاقة صفراء ‌بسبب مشادته مع حكم ​المباراة، ‌بعدما ⁠فشل ​الحكم الرابع ⁠في تجهيز اللوحة الإلكترونية لإجراء ثلاثة تغييرات طلبها الإسباني أندوني إيراولا، مدرب الفريق، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1ـ1 بعد مرور 70 دقيقة من المباراة.

واستأنف فورست المباراة برمية ⁠تماس سريعة، وانطلق نيكو ‌وليامز نحو منطقة ‌جزاء ليفربول وأسقطه بيكر ​أرضًا، ليحصل الفريق ‌الزائر على ركلة جزاء منحته التقدم ‌2ـ1.

وبعد انتزاع ليفربول التعادل بصعوبة، مر بيكر صاحب الـ33 عامًا، بجانب لوحة التبديلات الموضوعة على الأرض خارج النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، وركلها بقوة ما أدى إلى إتلافها.

ويستضيف ليفربول، الذي تعادل في أول مباراتين في الدوري قبل أن يفوز على ​إبسويتش تاون، ​منافسه فولهام السبت المقبل.