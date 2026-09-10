باكنجهام.. حارس فاشل تعلم الطيران ورقص في الرس

في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقف طفل إنجليزي خلف قائم المرمى في أكاديميتي ريدينج ثم أكسفورد يونايتد، يحلم بأن يصبح حارسًا عملاقًا يقتدي ببيتر شمايكل وخوسيه لويس تشيلافيرت وأساطير الحراسة في تلك الحقبة، لكن بوصلة حياته تغيرت تمامًا، فوجد نفسه على مقاعد التدريب بدلًا من ارتداء قفازي الحراسة، إنه ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم.

وُلد باكنجهام في فبراير 1985 بمدينة أكسفورد الإنجليزية، وتحديدًا في منطقة كاولي، ونشأ مشجعًا لنادي أكسفورد يونايتد قبل أن يرتبط به لاعبًا ثم مدربًا.

يستذكر أولى ذكرياته مع كرة القدم قائلًا إن جدته اصطحبته وهو في الخامسة من عمره إلى ملعب «مانور جراوند» القديم، في مباراة كانت بداية رحلته من مشجع إلى لاعب ناشئ ثم مدرب.

خاض مسيرته الكروية حارسًا للمرمى في الفئات السنية لناديي ريدينج 2000ـ2002 ثم أكسفورد يونايتد 2002ـ2004، قبل أن يتضح أن طريق الاحتراف كحارس مرمى لن يكتمل.

يقول عن تلك الفترة: «كنت أحب اللعب وكنت جيدًا كحارس مرمى، لكنني كنت دائمًا أستمتع بالحديث مع المدربين».

وانسد الطريق أمامه بعد فترة قصيرة تحت قيادة المدرب إيان أتكينز الذي أبلغه صراحة أنه لن يحصل على عقد، موضحًا: «ليس هناك قصة حظ سيئ، ببساطة قيل لي إنني لن أحصل على عقد هنا» ، انتهى به الأمر إلى خلع القفازات وحمل صفارة التدريب.

في 2014 قرر تغيير قارته بالكامل، فانتقل إلى نيوزيلندا للعمل موظفًا لتطوير كرة القدم لدى اتحاد واي بوب، ثم إلى منطقة ولينجتون.

يشرح دافعه للرحيل بجملة مختصرة: لم يكن لديه شريكة حياة أو قرض عقاري، فاستغل الفرصة لتجربة ثقافة جديدة. انضم إلى ولينجتون فينيكس في موسم 2014ـ2015 مدربًا لحراس المرمى تحت إشراف إرني ميريك، ثم أصبح مساعدًا للمدرب قبل موسم 2016ـ2017. وعندما استقال ميريك في ديسمبر 2016 تولى باكنجهام مهمة المدرب المؤقت، ليصبح أصغر مدرب رئيس في تاريخ دوري الـA-League الأسترالي النيوزيلندي.بالتوازي مع ذلك، قاد منتخب نيوزيلندا تحت 20 عامًا بين 2018 و2020 إلى أبعد مسافة له في بطولة العالم للفئة العمرية، وأهّل منتخب تحت 23 عامًا للألعاب الأولمبية بين 2019 و2020، ونال جائزة أفضل مدرب في نيوزيلندا 2020، قبل أن يُنهى عقده خلال جائحة كورونا على الرغم من الرسالة التي وقّعها اللاعبون لإبقائه.

وفي 2022 كان اسمه ضمن المرشحين لقيادة منتخب نيوزيلندا الأول عقب رحيل داني هاي، لكنه فضّل استبعاد نفسه من المنافسة.

من هواياته الشخصية الطيران، إذ حصل على رخصة طيار خاص بعد أن سُئل في ذكرى يوم ميلاده الثلاثين عما كان سيفعله لو لم يعمل في كرة القدم، فخضع على مدى عامين لمئة ساعة من الدروس وستة امتحانات نظرية واختبار طيران فعلي حتى نال الرخصة، كما حصل على رخصة تدريب في التزلج الجليدي.

انتقل بعدها إلى ملبورن سيتي الأسترالي ضمن منظومة مجموعة سيتي، حيث عمل مساعدًا لمدة عام ونصف العام وحقق مع الفريق ثنائية الدوري والبلاي أوف للمرة الأولى في تاريخ النادي. ثم أصبح مديرًا فنيًا لنادي مومباي سيتي الهندي بين 2021 و2023، وتوّج بلقب الدوري الهندي الممتاز مسجلًا سلسلة قياسية من 18 مباراة دون هزيمة، بعدما اضطر في بداية عمله هناك للتعامل مع فارق ثقافي كبير جعل لاعبيه يتجنبون الاقتراب من طاولته في المطعم احترامًا لموقعه مدربًا.

في نوفمبر 2023 عاد إلى مسقط رأسه ليقود أكسفورد يونايتد، النادي الذي شجّعه طفلًا، وتسلم فريقًا يعمل بشكل جيد من سلفه ليام مانينج، فحافظ في البداية على الأسلوب نفسه لفترة طالت أكثر من اللازم بحسب اعترافه. تعرض فريقه لخسارة قاسية بنتيجة 0ـ5 أمام بولتون واندررز في مارس 2024، توقّع بعدها الجمهور إقالته، ويصف تلك الفترة بأنها كانت التحدي الأكبر ذهنيًا في حياته، قائلًا إن عائلته عانت أيضًا من رؤية ذلك.

غيّر باكنجهام أسلوب فريقه بالكامل بعد تلك الهزيمة، فلم يخسر أكسفورد سوى مباراة واحدة أخرى طوال الموسم، وواجه بولتون مجددًا في نهائي الملحق على ملعب ويمبلي وفاز عليه 2ـ0 ليعيد ناديه إلى الدرجة الثانية الإنجليزية للمرة الأولى منذ 25 عامًا. غادر باكنجهام أكسفورد يونايتد في ديسمبر 2024.

واليوم يواصل ابن الشمال الإنجليزي مغامرته مع الخلود في السعودية، ليقود فريق الرس المتمركز بمنطقة القصيم في موسمه الثاني بدوري «روشن»، بعد أن أنهى موسمه الأول بالمسابقة في المركز التاسع.

ومع بداية الموسم الجاري واصل باكنجهام مع الخلود سجله الخالي من الهزائم حتى الجولة السادسة، برصيد 12 نقطة توزعت بين 3 انتصارات و3 تعادلات. ووفق إحصاءات شبكة «أوبتا»، يُعد أداء الخلود الموسم الجاري الأفضل في تاريخ النادي، ليصبح إلى جانب الاتحاد الفريقين الوحيدين اللذين ما زالا يملكان فرصة حسابية لإنهاء الدوري دون أي هزيمة الموسم الجاري.