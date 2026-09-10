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مهرجان البندقية

2026.09.10 | 04:41 pm
تواصلت فعاليات الدورة الثالثة والثمانون من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الخميس، في مدينة البندقية الإيطالية (الفرنسية)
مهرجان البندقية

مهرجان البندقية

مهرجان البندقية