بوسيتش: تنتظرنا أهم مواجهة في تاريخ الأهلي

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنَّه يتجهز حاليًّا لخوض ثلاث مباريات، منها المواجهة الأعظم في تاريخ النادي، وذلك حينما يحل ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الـ 19 من الشهر الجاري، ضمن بطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للأندية.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بالنادي في جدة، الخميس: «أسمع أنَّ مباراة صن داونز الجنوب إفريقي تعد أهم مباراة في تاريخ الأهلي، وسوف أعمل عليها بشكل كبير».

وفي رده على سؤال «الرياضية» عن إرسال مساعديه لمتابعة الفريق الإفريقي قبل مواجهتهما ذكر: «في كرة القدم الحديثة كل شيء متوفر لتحليل المنافس وحاليًّا تركيزي منصب على مباراة الحزم التي سنلعبها على أرضنا وبين جماهيرنا، وبعد ذلك سنفكر في مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا».

وتابع: «كل مباراة نلعبها مهمة، خاصة التي تنظم على أرضنا وبين جماهيرنا، أمام الحزم نتطلع إلى العودة لطريق الانتصارات، درسنا منافسنا بشكل كبير».

وعن الخسارة خارج أرضه بيَّن: «الحقيقة أننا انتصرنا أمام الدرعية خارج أرضنا، وحققنا الفوز في دور الـ32 أمام الأنوار كذلك خارج أرضنا، ليس صحيحًا أننا نخسر جميع مبارياتنا خارج الأرض، لكن ينبغي علينا العمل، نحن نملك ثقة كبيرة باللاعبين الحاليين».

وأضاف: «كما يعلم الجميع أنا مدرب أميل دائمًا للعب الهجومي، ونسعى إلى رفع المقياس لأعلى المستويات، تطبيق الأفكار حاليًا أمر ليس سهلًا، نتيجة ضغط الجدولة، لكننا سنعمل على ذلك بشكل كبير».