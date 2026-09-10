القادسية والاتفاق.. 44 تغييرا في ديربي الشرقية

تشهد مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، نحو 44 تغييرًا قياسًا بالموسم الماضي.

وقبل الديربي الشرقاوي، شهد معسكر الاتفاق، تحولًا ملحوظًا على المستوى الفني والعناصري بإجمالي 23 تغييرًا منهم 10 قادمون و13 مغادرون.

فنيًا، غادر المدرب سعد الشهري، وحل محله الأسترالي آرثر باباس، وعلى صعيد اللاعبين عزز الفريق صفوفه بعدة صفقات بارزة، عودة أحمد الرحيلي من الدرعية بعد انتهاء الإعارة، وانضمام بيرسانت سيلينا من أيك سولنا السويدي، وريان ميسي معارًا من ستراسبورج الفرنسي، وجوردان لارسون قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي، وعبد الله كانتي من ميدلزبره الإنجليزي، وعبد الإله هوساوي معارًا من الاتحاد، إضافة إلى بيدرو هنريكي ورياض شراحيلي معارين من نيوم ومرزوق تمبكتي قادمًا من الرياض.

في المقابل، شهد الاتفاق رحيل عدد كبير من العناصر، أبرزهم جورجينيو فينالدوم ومختار علي إلى الاتحاد، وماجد دوران وعبد الباسط هندي إلى أبها، وجواو كوستا معارًا إلى كروزيرو البرازيلي، وموهاو نكوتا معارًا إلى أورلاندو بايرتس، وفارس الغامدي إلى التعاون، وعواد دهل إلى الرياض، إلى جانب أحمد حسن وفرانسيسكو كالفو ونواف هزازي وبلال الدواء.

أما القادسية، فقد أجرى هو الآخر تعديلات واسعة على قائمته بلغت 21 تغييرًا شملت 9 لاعبين قادمين و12 مغادرين.

وانضم إلى صفوفه سفيان الكرواني قادمًا من أوتريخت الهولندي قبل أن يعيره إلى بنفيكا البرتغالي، ومحمد القحطاني من الهلال، وسلطان هارون وأحمد السياحي من الرياض، وتيجاني ريندرز من مانشستر سيتي الإنجليزي، ومامادو سنجاري من مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، وعبد الملك الجابر معارًا من النصر، وعبد العزيز العليوة من الخلود، وسليمان ساني من لايبزيج الألماني.

وعلى صعيد المغادرين، رحل قاسم لاجامي إلى الدرعية، وعبد العزيز العثمان إلى نيوم، وجيري أفري إلى جينك البلجيكي، وجابرييل كارفاليو معارًا إلى شاختار دونيتسك الأوكراني، وميجيل كارفاليو إلى شابيكوينسي البرازيلي، وآرون مارتين إلى كالاماتا اليوناني، وإيكر ألمينا معارًا إلى دينامو زغرب الكرواتي، وأوتافيو إلى الريان القطري، وإبراهيم محنشي إلى التعاون، وعمار اليهيبي معارًا إلى أبها، وكاميرون بويرتاس معارًا إلى الوصل الإماراتي.

يذكر أن القادسية يحتل المرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر فيما يأتي الاتفاق ثامنًا في سلم ترتيب الدوري.