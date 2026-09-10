التعاون يدرس إقالة لازيتيتيش.. والشهري خيارا

تدرس إدارة نادي التعاون فكرة إقالة الصربي زاركو لازيتيتيش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج في الجولات الست الماضية من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي القصيمي ستعقد اجتماعًا خاصًا بعد مواجهة الهلال ضمن الجولة السابعة من الدوري، السبت المقبل، في بريدة للتقييم النهائي قبل اتخاذ القرار الرسمي.

وبيّن المصدر أن إدارة النادي وضعت السعودي سعد الشهري ضمن خياراتها حال قررت إنهاء علاقتها مع لازيتيتيش.

ويحتل التعاون المركز الـ14 في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ومثلها خسائر ولم يتذوق طعم الانتصار.