دياباتي قدساويا حتى 2030

تعاقدت إدارة نادي القادسية، مع المدافع الإيفواري الشاب علي دياباتي، قادمًا من فريق سامسون سبور الأول لكرة القدم التركي، بعقد يمتد حتى 2030، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

ويشغل دياباتي، البالغ من العمر 19 عامًا، مركز قلب الدفاع، ليصبح أحد خيارات القادسية في هذا المركز ضمن فئة اللاعبين المواليد.

وسبق أن خاض دياباتي مع سامسون سبور في الدوري التركي منذ الموسم الماضي 9 مباريات.

وتدرّج دياباتي خلال مسيرته الكروية في أكاديمية جينك البلجيكي، ثم ليدر سبورتينج، قبل انتقاله إلى سامسون سبور مطلع 2026.

ويأتي التعاقد مع دياباتي ضمن استراتيجية القادسية الرامية إلى تدعيم صفوفه بالمواهب الشابة الواعدة القادمة من الدوريات الأوروبية، بما يعزز طموحات النادي.