الهلال.. نواف بن سعد رئيسا والحقباني نائبا

اختارت الجمعية العامة لشركة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد رئيسًا لمجلس الإدارة، الذي اختار بدوره عبد المجيد الحقباني نائبًا للرئيس.

وعيَّنت الجمعية مجلس الإدارة، الذي ضمَّ أيضًا الأعضاء نواف التمياط، والمهندس طلال الميمان، والمهندس ياسر الداود، وعادل العبد السلام، وخالد كريديه.

ويأتي الاجتماع بعد اكتمال استحواذ شركة «المملكة القابضة» على نسبة 70 في المئة من أسهم شركة النادي، وحضره ممثلون عن الشركة المستحوذة وصندوق الاستثمارات العامة.

وعقب اختيار المجلس، عقد الأخير اجتماعه الأول، وسمَّى الحقباني نائبًا للرئيس، وقدَّم الشكر للمجلس السابق المنتهية دورته واللجان العاملة معه على ما قدّموه.