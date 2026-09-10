زياش في بوتافوجو حتى 2028

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، الخميس، تعاقده مع المغربي حكيم زياش، لاعب الوسط، حتى نهاية 2028، وذلك بعد أيام من وصوله إلى ريو دي جانيرو لاستكمال الفحوصات الطبية وإتمام تفاصيل التعاقد، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد موعد تقديم اللاعب رسميًّا أمام وسائل الإعلام في وقت لاحق.

ورحب النادي بالدولي المغربي السابق «33 عامًا» برسالة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي قال فيها: «وصل الساحر»، في إشارة إلى اللقب الذي ارتبط بزياش خلال مسيرته.

وينضم زياش إلى بوتافوجو بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي بالتراضي، إثر تجربة قصيرة مع الفريق بعد نهاية مشواره مع الدحيل القطري.

ويحمل اللاعب مسيرة طويلة في أوروبا، إذ بدأ جولته الاحترافية في هولندا مع هيرنفين، واختير أفضل لاعب بالفريق موسم 2013ـ2014 ثم انتقل إلى تفينتي أنشيده، وبرز مع أياكس أمستردام إذ فاز معه بالمركز الثاني في الدوري الأوروبي وبألقاب الدوري والكأس والسوبر المحلية، واختير ثلاث مرات خلال مشواره مع أياكس أفضل لاعب في الدوري.

وبعدها انتقل إلى تشيلسي الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2021، كما لعب لاحقًا لغلطة سراي التركي قبل انتقاله إلى الدحيل.

ومع «أسود الأطلس» لعب زياش 64 مباراة سجَّل خلالها 25 هدفًا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب التي احتلت المركز الرابع في مونديال 2022.

ويمثل التعاقد مع زياش دفعة قوية لبوتافوجو الذي يعول على خبرة اللاعب الدولية والأوروبية لتعزيز قدراته الهجومية في المرحلة المقبلة.