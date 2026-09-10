أوكافور يقاطع سويسرا دوليا

قاطع المهاجم نواه أوكافور اللعب مع المنتخب السويسري الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب مراد ياكين حتى إشعار آخر.

وكان لاعب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي شارك لمدة 19 دقيقة فقط من مقاعد البدلاء في فوز سويسرا على الجزائر لحساب دور الـ 32 من كأس العالم في الثاني من يوليو الماضي، ليرتفع رصيده إلى 26 مباراة دولية. ومع ذلك، قال اللاعب «26 عامًا» «إن مشاركته المحدودة لم تؤثر على قراره، الذي أكد أنه نابع من الطريقة التي عومل بها».

وأضاف في بيان على حسابه في «إنستجرام»، الخميس: «حدثت أمور جرحتني بشدة. انقطعت الثقة. لم يتم الوفاء بالالتزامات. وعندما سُمح لي باللعب أمام الجزائر، جاء رد فعل الناس على أخطاء بسيطة بعيدة للغاية عن مرمانا بطريقة جرحتني بشدة.. في الأسابيع التي تلت ذلك، فكرت كثيرًا وقررت بنفسي أنني لم أعد أرغب في اللعب للمنتخب تحت قيادة المدرب الحالي».

وأقر الاتحاد السويسري بعلمه بقرار أوكافور. وقال متحدث باسمه: «نواه أبلغنا بأنه لن يلعب مع المنتخب الوطني في الوقت الحالي. نحترم قراره ونتمنى له كل النجاح مع ناديه».