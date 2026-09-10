سباق إسبانيا.. كونج يخطف الـ 18 ومارس يحتفظ بالصدارة

حقق السويسري ستيفان كونج، سائق فريق تيودور برو سايكلنج، فوزه الثاني في سباق «ضد الساعة» خلال مسيرته، إذ اقتنص لقب المرحلة الـ 18 من سباق إسبانيا للدرَّاجات، متفوقًا على البريطاني كالوم ​ثورنلي، والبرتغالي جواو ألميدا، الخميس.

وقال كونج بعد خط النهاية: «دائمًا ما تكون ​سباقات ضد الساعة في الأسبوع ‌الثالث من السباقات الكبرى صعبةً. يتوجَّب عليك فقط أن تبذل أقصى جهدك، ‌وأن تحاول الصمود. بصراحةٍ، بدت بعض المنعطفات زلقةً للغاية، لذا لم أكن واثقًا تمامًا، لكنني امتلكت القوة الكافية للمضي قُدمًا حتى خط النهاية، وأعتقد أن هذا هو ما صنع الفارق».

وحافظ إنريك ماس، متسابق فريق موفيستار، على تقدمه في الترتيب العام بفارقٍ مريحٍ قدره دقيقة واحدة و37 ثانيةً عن السلوفيني بريموش روجليتش، متسابق ريد بول بورا هانسجروه، الذي احتل المركز الرابع في هذه المرحلة، وارتقى إلى الثاني في الترتيب العام.

ودخل ماس، الذي كان يأمل أن يصبح أول إسباني يفوز بالسباق المنظَّم على أرضه ووسط جمهوره منذ ألبرتو كونتادور عام 2014، سباق المرحلة الـ 18 متقدمًا بفارق ‌دقيقتين وستِّ ثوانٍ على النمساوي فيلكس جال، ​بينما ‌كان ⁠روجليتش متأخرًا ​بأربع ⁠ثوانٍ أخرى.

وشهدت المرحلة، التي امتدَّت 32.1 كيلومتر على الساحل الجنوبي لإسبانيا، انطلاق المتسابقين بسرعةٍ، ووسطَ حرارةٍ شديدةٍ. وانطلق 149 منهم بفواصلَ زمنيةٍ مدتها دقيقةٌ واحدةٌ.

وانطلق 88 متسابقًا آخرين قبل أن يتفوَّق كونج بفارق ثلاث ⁠ثوانٍ على ثورنلي، سائق ريد بول بورا هانسجروه، الذي جاء ثانيًا، وأكمل ألميدا منصة التتويج متأخرًا بفارق تسع ثوانٍ ‌عن كونج.

وتبدأ المرحلة الـ 19، الجمعة، في فيليز ملقة، وتمتدُّ 210.8 كيلومتر وصولًا إلى بيناس بلانكاس في إستيبونا.