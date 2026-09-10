تحدي الإلقاء للأطفال.. 60 فائزا و28 دولة

كرَّم مجمَّع الملك سلمان العالمي للغة العربية ووزارة التعليم الفائزين في النسخة الخامسة من مسابقة «تحدي الإلقاء للأطفال» خلال الحفل الختامي الذي نظمَّه المجمَّع، في حضور عددٍ من ممثِّلي السفارات المعتمدين لدى السعودية، وأولياء أمور المشاركين والمهتمين احتفاءً بالمواهب اللغوية الواعدة، وتقديرًا لما قدَّمه الأطفال من أداءٍ متميِّزٍ في الإلقاء والتعبير.

وشهدت النسخة الخامسة مشاركة أكثر من 9000 طفلٍ من 28 دولةً، كُرِّم منهم 60 فائزًا وفائزةً، إلى جانب خمسٍ من المشاركات الواعدة خلال الحفل الختامي.

وشهدت المسابقة على مدى نسخها السابقة نموًّا في حجم المشاركة، واتساعًا في نطاقها، إذ استقطبت أكثر من 24 ألف طفلٍ من أكثر من 40 دولةً في مؤشرٍ على تنامي حضورها محليًّا ودوليًّا، وقدرتها على الوصول إلى المواهب اللغوية من دول العالم المختلفة.

وتستهدف مسابقة «تحدي الإلقاء للأطفال» البنين والبنات الناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم من عمر خمسة أعوامٍ إلى 12 عامًا، وتُعنى بتنمية مهارات الإلقاء والتعبير لديهم بتقديم النصوص الشعرية العربية الفصيحة، إلى جانب دعم المواهب الواعدة وتشجيعها، وإبراز جمال اللغة العربية بأداء الأطفال.

وتندرج المسابقة ضمن جهود مجمَّع الملك سلمان العالمي للغة العربية في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية بتنمية الكفايات اللغوية، وتعزيز حضور اللغة العربية، ودعم المبادرات التي تُسهم في بناء جيلٍ يعتزُّ بلغته، ويستطيع توظيفها في مجالات التعبير والتواصل المختلفة.