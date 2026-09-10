مهرجان ولي العهد.. تتويج أبطال «الجذاع»

اختُتمت منافسات فئة «الجذاع» في مهرجان ولي العهد للهجن 2026، الخميس، بتتويج الفائزين بالكؤوس الأربع، التي شهدت تفوُّقًا إماراتيًّا بثلاثة ألقابٍ مقابل لقبٍ قطري واحدٍ في ثالث الفئات المعتمدة ضمن برنامج النسخة الثامنة المنظَّمة في ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وتوَّج الأمير فهد بن جلوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، مُلَّاك المطايا الفائزة، ضمن منافسات اليوم الثامن من المهرجان.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، ظفرت المطية «الفركية» لمالكها القطري ناصر المسند بلقب «بكار - مفتوح»، مسجِّلةً توقيتًا بلغ 7:30.718، فيما حصدت المطية «أديب» لمالكها الإماراتي مانع الشامسي لقب «قعدان - مفتوح» بـ 7:24.798.

وواصلت الهجن الإماراتية حضورها في أشواط الكؤوس عبر فوز «السايحة» لمالكها أحمد الشامسي بلقب «بكار - عام» بـ 7:35.599، فيما نالت «شباب» لمالكها سعيد الكتبي لقب «قعدان - عام» بـ 7:26.243.

وفي الفترة الصباحية، حقَّقت الهجن السعودية صدارة ثمانية أشواطٍ من أصل 15، مقابل خمسة انتصاراتٍ للإمارات، وشوطين لقطر بمشاركة 496 مطية.

وبلغ إجمالي أشواط اليوم الختامي لفئة «الجذاع» 23 شوطًا، بواقع 15 عامًّا، وأربعةٍ مفتوحةٍ، ومثلها على كؤوس مهرجان ولي العهد بمشاركة 652 مطية.

وتأتي النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن، وتستمرُّ منافساتها حتى الأحد المقبل بجوائزَ ماليةٍ تتجاوز 50 مليون ريال.