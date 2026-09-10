بعد لقاء الشيخ جوعان.. آل الشيخ: الرياضة الآسيوية محظوظة بقامة مثله

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الخميس، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وعلَّق معاليه عبر حسابه في منصة «إكس» على صورةٍ جمعته بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، قائلًا: «الرياضة الآسيوية محظوظةٌ بقامةٍ مثله... حزمٌ وفكر».