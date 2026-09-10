اتفاقية تمنح القادسية صفة أول منشأة تدريب سعودية

أبرمت شركة نادي القادسية في مقرها بالخبر اتفاقيةَ تعاونٍ مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يحصل بموجبها القادسية على صفة أول منشأةٍ تدريبيةٍ معترفٍ بها في السعودية عبر نطاق الألعاب المختلفة، في خطوةٍ نوعيةٍ، تستهدف تطوير منظومة إعداد الرياضيين، واكتشاف المواهب وتأهيلها، والارتقاء بالكفاءات الفنية والتدريبية، وبناء مساراتٍ رياضيةٍ متكاملةٍ، تسهم في صناعة جيلٍ جديدٍ من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

وجرت المراسم في حضور رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية. ووقَّع الاتفاقية الإسكتلندي جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي للنادي، وعبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وستفتح الشراكة آفاقًا أوسع للتكامل بين الأندية والمنظومة الأولمبية والبارالمبية، وستسهم في تطوير بيئةٍ احترافيةٍ ومستدامةٍ للألعاب المختلفة، وتعزيز البيئة التدريبية لرياضيي مركز التدريب الأولمبي السعودي في المنطقة الشرقية.

وستُتيح الاتفاقية لرياضيي المركز الاستفادة من مرافق وتجهيزات نادي القادسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الكوادر الفنية ومتخصِّصي الأداء والعلوم الرياضية والجوانب الطبية ومتابعة الرياضيين، بما يسهم في توفير بيئة تدريبٍ يوميةٍ متكاملةٍ بالقرب من أماكن إقامة وتدريب الرياضيين.

وعن الخطوة، قال بيسجروف: «يُشكِّل حصول القادسية على صفة أول منشأةٍ تدريبيةٍ معترفٍ بها في السعودية عبر نطاق الألعاب المختلفة محطةً استراتيجيةً في مسيرة النادي، ويعكس طموحنا لبناء نموذجٍ مؤسسي متكاملٍ، يتجاوز تحقيق النتائج الآنية إلى صناعة أثرٍ رياضي مستدامٍ».

وأضاف: «نحن ننظر إلى هذا الاعتماد بوصفه مسؤوليةً وفرصةً في الوقت ذاته لترجمة طموحاتنا إلى برامجَ ومبادراتٍ عمليةٍ، تستثمر في الرياضيين والمواهب والكفاءات، وتوفر لهم بيئةً احترافيةً، تساعدهم في التطور والوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمنافسة».

وتابع: «شراكتنا مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوةٌ مهمةٌ لتوحيد الجهود والخبرات، وبناء مساراتٍ رياضيةٍ أكثر تكاملًا ووضوحًا. نحن نطمح إلى أن يكون القادسية منصةً فاعلةً في تطوير المواهب، وإعداد جيلٍ جديدٍ من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية».

بدوره، أوضح باعشن، أن «الاتفاقية تُعدُّ نموذجًا عمليًّا للتكامل والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المنظومة الرياضية»، وقال: هدفنا الأساسي، هو الرياضي، وأن نوفر له البيئة التي يحتاج إليها للتطور والمنافسة أينما كان في السعودية. شراكتنا مع نادي القادسية تُعزِّز قدرتنا على تقديم دعمٍ متكاملٍ لرياضيينا في المنطقة الشرقية، والاستفادة من المنشآت والكفاءات الموجودة فيها».

وأضاف: «توقيع الاتفاقية، هو البداية، ونجاحها الحقيقي سيُقاس بأثرها على أرض الواقع من خلال تقديم دعمٍ أفضلَ للرياضيين، وتوفير بيئة تدريبٍ يوميةٍ مثاليةٍ، وصولاً إلى تحقيق أفضل أداءٍ لفريق السعودية».