ليتش يكتب أسوأ انطلاقة شبابية

نقش المدرب الألماني توماس ليتش اسمه على أسوأ انطلاقةٍ لفريق الشباب الأول لكرة القدم في دوري المحترفين السعودي بعد أن تعرَّض إلى ثلاث هزائم خلال الجولات الست الأولى من الموسم الجاري، وجمع ثلاث نقاطٍ من التعادلات.

وخسر الفريقُ من الخلود والهلال والقادسية، وتعادل مع الخليج والرياض والحزم. وقبل الجولة السابعة، يقبع في المركز الـ 15 متقدمًا فقط بأفضلية الأهداف على الفتح والفيصلي.

ولم يسبق للشباب أن عجز عن تحقيق ولو فوزٍ وحيدٍ خلال الجولات الست الأولى من دوري المحترفين، الذي انطلق في 2008، ويحمل اسم «دوري روشن السعودي» منذ 2022.

وعندما جمع الفريق نقطتين فقط من الجولات الخمس الأولى لدوري 2023ـ2024، أقيل مدرِّبه الهولندي مارسيل كايزر، وبعدها كسِب «الليوث» مباراتهم ضمن الجولة السادسة.

وتعاقدت إدارة الشباب، برئاسة عبد العزيز المالك، مع ليتش في النصف الأول من شهر يوليو الماضي، بعدما عَمِل مدرِّبًا لأنديةٍ عدَّة في ألمانيا وهولندا والنمسا، آخرها ريد بول سالزبورج النمساوي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، استقطب النادي العاصمي سبعة لاعبين أجانب، بينهم النجم الغاني توماس بارتي، لاعب الوسط، والمهاجم الكولومبي روجير مارتينيز، الذي تألَّق مع التعاون الموسم الماضي محرزًا 20 هدفًا، حلَّ بها رابعًا بين هدافي الدوري، ولاعبَين من مواليد 2005 «تحت السن»، وآخر من مواليد 2006. كذلك استعاد النادي الجناح البرتغالي دانييل بودينس بعد إعارةٍ لموسمٍ واحدٍ إلى أولمبياكوس اليوناني.

وتضمُّ قائمة الفريق 11 أجنبيًا، يتقدمهم النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي يقضي موسمه الشبابي الرابع على التوالي.

ولحساب الجولة السابعة، التي تسبق فترة التوقف، يواجه «الليوث» ضيفهم الفيحاء، السبت، على ملعب «إس إتش جي آرينا».