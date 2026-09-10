ظهرا.. اجتماع يحدد مشاركة هيندري في ديربي الشرقية

يحسم الجهاز الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، قبل ساعات من مواجهة القادسية في ديربي الشرقية، الجمعة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، إمكانية دخول المدافع الإسكتلندي جاك هيندري القائمة، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وشارك هيندري في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، الخميس، ثم غادر لاستكمال برنامجه التأهيلي داخل صالة الحديد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفيصلي الماضية.

وحسب المصادر، لا يزال موقفه من الديربي غير محسوم، وسيبت فيه الجهاز الفني خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده ظهرًا قبل المباراة.

في المقابل، رجّحت المصادر دخول عبد الإله هوساوي، لاعب الوسط المنضم حديثًا للفريق، قائمة المباراة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية كاملة، وإظهاره جاهزية تامة.

وكشفت المصادر عن تركيز الأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق، خلال التدريب الأخير على اللعب عبر الأطراف والتحولات الهجومية السريعة.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يقف القادسية ثالثًا بـ 15 نقطة.