تحضيرات هلالية

استمرت، الخميس في الرياض، استعدادات فريق الهلال الأول لكرة القدم لمواجهة التعاون، السبت في بريدة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الهلال)