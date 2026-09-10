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تحضيرات هلالية

2026.09.10 | 10:29 pm
استمرت، الخميس في الرياض، استعدادات فريق الهلال الأول لكرة القدم لمواجهة التعاون، السبت في بريدة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الهلال)
تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

تحضيرات هلالية

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