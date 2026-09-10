زفيريف وخاتشانوف إلى نصف نهائي «أمريكا المفتوحة»

قطع الألماني ألكسندر زفيريف خطوة كبيرة أخرى نحو تحقيق ثاني لقب في البطولات ​الكبرى، بفوزه 6-2 و7-5 و6-1 على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، الخميس، ليصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وبدأ حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة مشواره في فلاشينج ميدوز ببطء، قبل أن يستعيد مستواه تدريجيًا.

وارتكب زفيريف 5 أخطاء في ضربات إرساله على ‌ملعب آرثر آش، في ​بداية متذبذبة، لكن زاندشولب ارتكب أخطاء في ضرباته الأمامية، ‌مما سمح للمصنف الأول بكسر إرساله في الشوط الخامس ثم الفوز بالمجموعة الأولى.

واستعاد دي زاندشولب توازنه في المجموعة الثانية وكاد أن يعادل النتيجة، لكن ‌زفيريف تحمل الضغط وفاز بثلاثة أشواط متتالية قرب النهاية، ليتحول الزخم بقوة لصالح ⁠الألماني.

وبتحقيقه 23 انتصارًا في البطولات الأربع الكبرى، تجاوز زفيريف صاحب الـ29 عامًا الرقم القياسي الألماني في منافسات الرجال، الذي سجله برويس بيكر في عام 1989 بالفوز في 22 ​مباراة.

ويلعب زفيريف في نصف النهائي ضد الروسي كارين خاتشانوف، في إعادة لمباراتهما على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021.

وبلغ خاتشانوف نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، بعد انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوكس وهو متأخر 6-2 و7-5 و3-2، ليبلغ اللاعب الروسي المربع الذهبي في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى منذ عام 2022.

وكان بلوكس، الذي أصبح أول لاعب بلجيكي يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة، يعاني بالفعل من إصابة في الضلوع قبل المباراة، وبدا أنه يواجه مشاكل جسدية أخرى. وارتدى دعامة ‌على كاحله الأيمن ولف ‌ضمادة حول فخذه، كما طلب تدخل ​المعالج ‌الطبي ⁠خلال ​المباراة.