الثانية تواليا.. «الرياضة» تنال جائزة MUSE AWARDS الإبداعية

حققت وزارة الرياضة إنجازًا دوليًا للعام الثاني على التوالي إثر فوز حملة طواف العُلا بالجائزة البلاتينية الكبرى في مسابقة «MUSE AWARDS» للإبداع، عن الحملة الرقمية «The Big Miss-Out»، وسط مشاركة 124 دولة.

وطبقًا لبيان وزارة الرياضة، حصل فيلم « طواف العُلا 2026» على أعلى مستوى تكريم بعد تحقيقه أكثر من 197 مليون إجمالي الظهور، و88 مليون إجمالي المشاهدات، و99 مليون إجمالي الوصول، و55.6 بالمئة مقارنة بأداء العام السابق، وذلك عن فئة «Advertising-online Ad Campaign».

وجاء فوز العلا مقترنًا مع الجائزة الكبرى إلى جانب نخبة العلامات العالمية 2026 وهي: «SONY GROUP- AMAZON- MOS- MCDMNADS- DISNEY» لتنال ثقة أكثر من 200 محكم دولي .

وبينت الوزارة أن الفوز بالجائزة يرسخ اسمها أمام العلامات التجارية العالمية، ويعزز صورتها الذهنية في الأوساط العالمية، كما يعزز صورة السعودية بوصفها وجهة تستضيف الفعاليات الرياضية العالمية، كما يثبت قوة الإبداع المحلي ويعكس أمكانية وصول فكرة سعودية إلى الجمهور العالمي، ومنافسة القصص الرياضية السعودية على مستوى الحدث والإبداع.

وتعد جائزة «MUSE CREATIVE AWARDS»، من الجوائز العالمية التي تحتفي بالإبداع بكل أشكاله من الفكرة وحتى التنفيذ. وتجمع سنويًا أعمال مميزة من حول العالم وتسلط الجائزة الضوء على الحملات التي تكسر المألوف وتقدم أفكارًا ولها حضور وتأثير.