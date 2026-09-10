على خطى لودي.. ريتشارليسون يطلب فسخ عقد توتنام

لندن ـ الرياضية

لجأ المهاجم البرازيلي ريتشارليسون إلى إحدى المحاكم البريطانية لفسخ عقده مع نادي توتنام الإنجليزي، ليتسنى له الانتقال كلاعب حر إلى فاسكو داجاما.

وفشل اللاعب «29 عامًا» هداف توتنام الموسم الماضي برصيد 11 هدفًا، في تأمين انتقاله إلى إيفرتون قبل الموعد النهائي للانتقالات، وجرى لاحقًا استبعاده من قائمة الفريق الرسمية، ويتدرب حاليًا من فريق تحت 21 عامًا.

وارتبط اسم ريتشارليسون بالعودة إلى إيفرتون كجزء من صفقة تبادلية في اليوم الأخير من انتقالات اللاعبين تتضمن السنغالي إيليمان ندياي، لكن الصفقة انهارت في النهاية، مما مهد الطريق لجناح الـ«توفيز» للانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون جنيه استرليني بدلًا من ذلك.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية الخميس عن «غلوبو» البرازيلية أن ريتشارليسون غاضب من قرار توتنام بعدم تسجيله في قائمة الدوري الممتاز، ويريد من النادي فسخ عقده حتى يتمكن من الانضمام إلى فاسكو داجاما. وذكر التقرير أن محاميي اللاعب سيقدمون طلبًا إلى المحكمة لإنهاء عقده، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم.

وتتشابه قضية ريتشارليسون مع قضية مواطنه البرازيلي رينان لودي، الذي ادعى أمام المحكمة العام الماضي أنه حرم من اللعب بعد استبعاده من تشكيلة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن لاحقًا من التوقيع مع أتلتيكو مينيرو بعد حصوله على فسخ عقده من طرف واحد.

كما ورد في التقرير أن ريتشارليسون يرغب في اللعب مع فاسكو داجاما البرازيلي حتى ديسمبر 2026 قبل النظر في خياراته.

ولفتت الصحيفة إلى روبرتو دي زيربي مدرب توتنام أخبر ريتشارليسون أن استبعاده من التشكيلة مشكلة من صنعه بالكامل، كاشفًا أن البرازيلي رفض محادثات تجديد العقد في بداية الصيف.

وعزز نادي شمال لندن، الذي نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، خياراته الهجومية بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي المصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو.