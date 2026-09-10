جوميز: الأرقام لا تحسم معركة النصر

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة النصر المقررة السبت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه سيدخل المباراة بثقة وتركيز كبيرين من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف.

وأوضح جوميز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس أن النصر يدخل المواجهة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة واحدة، فيما يملك الخليج 4 نقاط من أربعة تعادلات وخسارتين، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة المنافس، لكنها لا تحدد نتيجة المباراة.

وشدد مدرب الخليج على حاجة فريقه إلى مزيد من الفاعلية والتركيز في تفاصيل المواجهة، واستثمار الفرص التي ستتاح أمامه، مع الالتزام بالخطة الفنية والقتال حتى صافرة النهاية، بحثًا عن نتيجة إيجابية أمام النصر.