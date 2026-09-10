فنربخشة يفرض التعادل على روما

دشّن فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم وفنربخشة التركي عودتهما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب طويل، بالتعادل 1-1 الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

افتتح فريق العاصمة الإيطالية، التسجيل، في ظهوره الأول منذ 2019، عبر لاعب الوسط قائده براين كريستانتي «39»، وجاء الردّ التركي عن طريق الظهير الأيسر الإنجليزي آرتشي براون «48».

وشهد الشوط الأول فرصتين خطيرتين لفنربخشة العائد بدوره إلى المسابقة منذ موسم 2008-2009،الأولى بتسديدة من التركي بارتوغ إلماز بيمناه من خارج منطقة الجزاء، بعد كرة هيّأها أمامه الجناح الإنجليزي مايسون جرينوود، تصدّى لها الحارس الصربي الضيف ميلي سفيلار «11».

وحملت الثانية توقيع الدولي التركي كريم أكتوركوغلو بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، تألّق سفيلار في التصدّي لها «12».

وردّ روما بتسديدة يسارية لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من الجهة اليمنى داخل منطقة الياردات الست، لكن الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون منعه من هزّ الشباك «21».

وافتتح كريستانتي التسجيل بتسديدة أرضية من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى، وذلك بعد كرة هيّأها أمامه المهاجم الهولندي دونييل مالين عقب مجهود فردي «39».

وعادل براون النتيجة بطريقة رائعة، بعدما انفرد ورفع الكرة من داخل المنطقة فوق سفيلار، مستفيدًا من بينية متقنة لعبها له جرينوود «48»، ليكون الأول للفريق في المسابقة القارية منذ هدف كولين كاظم-ريتشاردز في مرمى بورتو البرتغالي «1-2» ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في 25 نوفمبر 2008.

ولعب لاعب الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي بينية متقنة صوب المهاجم فيدات موريتشي، لكن تسديدة الكوسوفي المنفرد الأرضية بيسراه من مسافة قريبة، تصدّى لها سفيلار بقدمه اليمنى ببراعة «52».

واحتسب الإسباني خيسوس خيل مانسانو ركلة جزاء لروما بعد إعاقة تعرّض لها ديبالا من طرف أكتوركوغلو، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR مكتفيًا بمنح ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء «70».

ومنعت العارضة فنربخشه من الظفر بالنقاط الثلاث، بعدما ردّت رأسية المدافع الهولندي نايثن آكيه من مسافة قريبة، وذلك بعد ركلة حرة مباشرة لعبها البديل الألماني ليفنت ميركان من الجهة اليسرى «86».

وبالنتيجة عينها انتهت المباراة الثانية بين آيندهوفن الهولندي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

افتتح شاختار التسجيل بواسطة الجناح الفنزويلي غليكر مندوسا «45+1»، في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلّم كرة من الجهة اليسرى واخترق منطقة الجزاء، ثم سدّدها أرضية قوية استقرت في الزاوية اليمنى «45+1».

ومنح الظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست نقطة التعادل للفريق بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى، مستفيدًا من كرة هيّأها أمامه مدافع منتخب كوراساو أرماندو أوبيسبو من الجهة اليسرى «48».