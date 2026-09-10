15 سبتمبر يشغل الشبابيين

تنتظر إدارة نادي الشباب وصول الدعم المالي الموعود 15 سبتمبر الجاري من أجل صرف جزء من الرواتب المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وذكرت المصادر ذاتها، أن لاعبي الفريق لم يتسلَّموا رواتبهم منذ خمسة أشهر، فيما تأمل الإدارة الشبابية إنهاء جزء من المستحقات المتأخرة فور وصول الدعم المنتظر.

وكانت «الرياضية» كشفت، 18 أغسطس الماضي، عن انتظار خزينة النادي العاصمي دعمًا يقرب من 45 مليون ريال من وزارة الرياضة من أجل معالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها النادي منذ أشهر حيث أتمَّ لاعبو الفريق الأول ثلاثة أشهر دون تسلُّم رواتبهم.

وجاء في الخبر، أن السويسري سيرو، والبريطاني جوش بروانهيل، لاعبَي الفريق، أشعرا إدارة النادي، خلال الأيام الأخيرة، بتأخُّر صرف المستحقات، مطالبَين بسرعة معالجة الملف.