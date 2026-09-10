نجم الزمالك يقتحم ترشيحات الأهلي

وجَّه النادي الأهلي المصري أنظاره نحو حسام عبد المجيد ومدافعين آخرين، عقب تعرُّض عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى قطعٍ في الرباط الصليبي، خلال المواجهة مع المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن رابع جولات الدوري المصري الممتاز.

وأصيب الجزار خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في القاهرة، وأعلن النادي الأحمر، عبر بيانٍ الخميس، عن إظهار الفحوصات الطبية معاناته من قطعٍ في الرباط الصليبي للركبة، مما يعني غيابه عن الفريق لفترة طويلة.

وعلى الفور، بدأت التحركات الأهلاوية من أجل ضم قلب دفاع آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يُعزِّز الخيارات الدفاعية أمام المدرب المغربي حسين عموتة.

ووفق تقارير صحافية مصرية، اتجهت أنظار النادي، بعد اتضاح حجم إصابة لاعبه، إلى عددٍ من المدافعين المصريين، المحترفين خارجيًا وداخليًا، من بينهم حسام عبد المجيد، نجم الزمالك الذي انتقل، في وقتٍ سابقٍ الصيف الجاري، إلى لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

ولعِب عبد المجيد «25 عامًا» ثلاث مبارياتٍ مع فريقه الجديد، الذي يربطه بعقدٍ يمتد حتى صيف 2029.

وأشارت التقارير إلى عقد مسؤولين داخل «القلعة الحمراء» اجتماعًا بعد إصابة الجزار، ناقش أسماء عددٍ من المدافعين تمهيدًا لمحاولة استقطاب أحدهم في يناير المقبل.

وفضلًا عن عبد المجيد، تشمل دائرة الترشيحات محمد عبد المنعم، المدافع الأهلاوي السابق الذي يلعب حاليًا لنيس الفرنسي، وحمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري حاليًا والأهلي سابقًا، والذي يجيد اللعب في عمق الدفاع، وعمر فايد، مدافع فروزينوني في الدوري الإيطالي، ومصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري.

ومن المتوقع أن يُثير انتقال عبد المجيد إلى الأهلي حفيظة جماهير الزمالك، الغريم التقليدي، التي انتقدت بشدَّة إمام عاشور، نجم فريقها السابق، عندما عاد من تجربة احترافية قصيرة في الدنمارك، عام 2023، واختار تمثيل «الأحمر»، فريقه الحالي.