قبل الحزم.. وعكة طارئة تصيب مسعود

تجاوز نايف مسعود، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وعكة صحية تعرض لها، وفق تقرير طبي أصدره مركز ناديه الإعلامي، الخميس، عبر منصة «إكس».

وأشار التقرير إلى خضوع اللاعب للفحوصات اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، عقب الوعكة الصحية الطارئة التي ألمت به، مؤكدًا تجاوزه لها وتمتعه حاليًا بصحة جيدة.

وبحسب التقرير، سيعود مسعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانضم لاعب الوسط إلى الأهلي عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من الفتح.

وشارك في خمس من المباريات الست الأولى للفريق ضمن بطولة دوري روشن السعودي، وسجّل هدفًا أمام الرياض لحساب الجولة الخامسة.

وداهمته الوعكة عشية مواجهة الفريق مع الحزم في جدة ضمن منافسات الجولة السابعة.