526 لاعبا في تصنيفية البادل

انطلقت منافسات البطولة التصنيفية الخامسة للبادل في جدة وسط مشاركة 526 لاعبًا ولاعبةً، يتنافسون ضمن عددٍ من الفئات التصنيفية على ملاعب «بادل إن – سوق 7».

وتشهد البطولة منافسات فئات الرجال A وB وC وD، وفئتي السيدات A وB، إلى جانب فئة الناشئين وسط مشاركةٍ واسعةٍ، تعكس تنامي الإقبال على رياضة البادل، واتساع قاعدة ممارسيها في السعودية.

وطبقًا للاتحاد السعودي للبادل، يأتي تنظيم البطولة ضمن سلسلة البطولات التصنيفية التي تسهم في تعزيز مستوى التنافس، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز إمكاناتها، بما يدعم مسيرة نمو رياضة البادل في السعودية.