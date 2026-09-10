آسيوية الشاطئية.. الأخضر يواجه عمان والإمارات

أُجريت مراسم قرعة كأس آسيا 2026 لكرة القدم الشاطئية، الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور العاصمة الماليزية.

وتستضيف تايلاند منافسات النسخة الـ 12 من البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2027، في مدينة فانج نجا خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الثالثة «C»، إلى جانب منتخبات عُمان، والإمارات، وأوزبكستان.

يُذكر أن أخضر الشاطئية يحتل المركز الـ 17 عالميًا والخامس آسيويًا، وفق التصنيف العالمي الصادر عن منظمة كرة القدم الشاطئية «Beach soccers».

ووزعت المنتخبات الـ12 المشاركة على ثلاث مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث بحسب نظام البطولة.