سيدات النصر يبدأن رحلة الممتاز بثلاثية نيوم

افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم، حامل اللقب، مشواره في الدوري الممتاز للسيدات بالانتصار 3ـ0 على نيوم في ملعب نادي النصر، الخميس.

وبادرت الفرنسية نسرين بهلولي بافتتاح أهداف المباراة والدوري عند الدقيقة 13، بينما عزَّزت البرتغالية أندرينا فاريا تقدم النصر بالهدفين الثاني والثالث «47 و55».

وتتواصل مباريات الجولة الأولى من الدوري، الجمعة، بـ «كلاسيكو» الهلال والاتحاد على ملعب الثاني، بينما يحل الأهلي ضيفًا على الترجي، الصاعد حديثًا، على ملعب الترجي في القطيف.

وتختتم مواجهات الجولة باستضافة العلا نظيره القادسية على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.