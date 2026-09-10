سيدات الاتحاد.. 4 تعاقدات ومعسكر خارجي

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز بصورة مختلفة بعد أن ضم 4 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، كما خضع إلى معسكر إعدادي في جيرونا الإسبانية.

وانطلق المعسكر 13 أغسطس الماضي قبل أن يختتم في الـ 23 من الشهر ذاته، وخسر الفريق أمام برشلونة «ب» 1ـ6، وبادلونا ولاروكا بالنتيجة ذاتها 1ـ4.

وسجلت لمار محمد هدفين خلال المواجهتين الأولى والثالثة، فيما أحرزت الباراجويانية ليثيا شامورو هدف الاتحاد في المباراة الثانية.

وعزز النادي صفوفه بأربع تعاقدات إذ وقع مع المدافعة لارين بيسموني، والمدافعة فريدة حنفي، والمهاجمة داليا عادل، قادمات من الأهلي، إلى جانب المهاجمة الباراجويانية ليثا شامورو.

وجدد عقد قائدة الفريق بيان صدقة، المدافعة لانا عبد الرزاق، والمهاجمة النيجيرية أشلي بلمتر، والإسبانية ماريا دياز لاعبة خط الوسط، والإسباني راؤول بيريز المدير الفني.

وحقق الفريق المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري، بينما يستهل مشواره في النسخة الخامسة بمواجهة كلاسيكو مع مضيفه الهلال، على ملعب كلية العناية الطبية، الجمعة المقبل.