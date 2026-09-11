قبل المغامرة الدورية.. صيفية الهلال.. 6 لاعبات

دعم فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات صفوفه بست لاعبات، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز في نسخته الخامسة.

وافتتح الهلال تعاقداته في فترة التسجيل الصيفية بعودة حارسته البرازيلية ألين ريس، بعد انتقالها الموسم الماضي إلى العلا، كما تعاقد مع المهاجمة البرازيلية كاثلين سوزا قادمةً من النصر، والنيجيرية كرستي أوتشيبي، قادمة من نادي بنفيكا البرتغالي.

كما ضم الهلال ثلاث لاعبات من الأهلي، هن المهاجمة الغانية أليس كوزي، والمغربية ابتسام جرايدي، هدافة الدوري الممتاز للسيدات، والمدافعة تهاني الزهراني، ليرفع عدد تعاقداته خلال فترة الانتقالات إلى ست لاعبات.

وخاض الفريق معسكرًا إعداديًا في تركيا، من الثاني حتى 18 أغسطس الماضي، لعب خلاله ثلاث مباريات تجريبية، بدأها بالفوز على كايسري سبور «2-0» بهدفَي البندري مبارك، قبل أن يخسر أمام فومجيت بالنتيجة ذاتها.

واختتم الهلال مبارياته التجريبية بالفوز على آمد سبور «3-1»، سجلت دانة الضحيان هدفين، فيما أضافت البندري مبارك الهدف الثالث.

واستهل الفريق موسمه بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي للسيدات، بعد فوزه على الاتحاد «2-1»، قبل أن يخسر أمام النصر «1-4» في النهائي، الذي جرى على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويبدأ الهلال مشواره في الدوري الممتاز للسيدات بمواجهة الاتحاد، الجمعة، على ملعب كلية العناية الطبية.