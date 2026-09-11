فينالدوم يعزّز صفوف الاتحاد

شارك الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، في التدريبات الجماعية للمرة الأولى قبل مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وكان الاتحاد أعلن، الأحد، التعاقد مع فينالدوم من أجل تمثيل الفريق لمدة موسمٍ واحدٍ.

ولعب فينالدوم 101 مباراة مع الاتفاق، وأحرز له 38 هدفًا، فيما صنع 17. وعلى صعيد «روشن»، خاض 96 مباراةً، سجَّل فيها 36 هدفًا، وصنع 16.

ويمتلك الهولندي، الذي لعِب 96 مباراةً دوليةً مع منتخب بلاده، مسيرةً حافلةً في أوروبا حيث مثَّل ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإيه إس روما الإيطالي، وفينورد وأيندهوفن في بلاده.