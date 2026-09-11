مونديال تحت 20.. سيدات كوريا الشمالية وإسبانيا إلى دور الـ 16

حجز منتخبا كوريا الشمالية وإسبانيا الخميس مقعديهما في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 عامًا التي تستضيفها بولندا، لتلحق ببولندا وإيطاليا والبرازيل، بينما تعادلت الصين وكولومبيا مع نيجيريا والبرتغال على التوالي.

في المباراة الأولى تغلبت كوريا الشمالية، حاملة اللقب، على كوستاريكا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها القائدة باك أوك إي التسجيل «26»، وضاعفت تشون يون النتيجة برأسية بعد الاستراحة، ثم عادت اللاعبة نفسها لتسجل الثالث من ركلة جزاء «87» بعدما تعرضت للعرقلة داخل المنطقة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، اختتمت هو كيونغ أهداف منتخبها بتسديدة مقوسة متقنة.

وتعقدت مهمة كوستاريكا أكثر بعد طرد سامانثا بيتي بسبب لمس الكرة باليد بشكل متعمد داخل منطقة الجزاء، قبل أن تهدر باك ركلة الجزاء التي تصدت لها الحارسة آشلي كيسادا ببراعة.

وفي المباراة الثانية اكتسحت «لا روخيتا» كاليدونيا الجديدة بعدما أمطرت شباكها بـ11 هدفًا دون رد.

سجلت أهداف إسبانيا باو كوميندادور «10و49»، وماريسا جارسيا «17 و45+1»، وسيليا سيجورا «33 و46 و53 و65 من ركلة جزاء» وألبا سيراتو «43»، وكارلا جوليا «89»، وروزاليا دومينجيز «90+4».

وضمنت إسبانيا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، عن المجموعة السادسة، للمرة الخامسة تواليًا في البطولة. كما حققت أكبر انتصار في النسخة الجارية، متجاوزةً فوز الأرجنتين 8-0 على بنين. كما عادلت أكبر فارق انتصار في تاريخ البطولة، بعدما ساوت فوز فرنسا 11-0 على فيجي 2024، فضلًا عن كونها واحدة من أعلى المباريات تسجيلًا للأهداف على الإطلاق في البطولة العالمية.

واختُتمت الجولة الثانية من دور المجموعات بمباراتين انتهتا بالتعادل السلبي، إذ صمدت البرتغال أمام محاولات كولومبيا بالمجموعة الخامسة، بينما عجزت الصين عن اختراق دفاع نيجيريا ضمن منافسات المجموعة السادسة.