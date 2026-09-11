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ظهور أول

2026.09.11 | 12:15 am
شارك الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، في التدريبات الجماعية للمرة الأولى قبل مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
ظهور أول

ظهور أول

ظهور أول

ظهور أول

ظهور أول