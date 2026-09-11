ظهور أول

شارك الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، في التدريبات الجماعية للمرة الأولى قبل مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)