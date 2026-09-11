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النصر يسترجع

2026.09.11 | 12:16 am
خضع لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم الذين خاضوا مواجهة أبها بصفة أساسية إلى تدريبات استرجاعية الخميس في مقر النادي استعدادًا لمواجهة الخليج المقررة، السبت (المركز الإعلامي ـ النصر)
النصر يسترجع

النصر يسترجع

النصر يسترجع

النصر يسترجع

النصر يسترجع