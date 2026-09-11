انطلاق عروض «أثر الفراشة عزام» في دور السينما

انطلقت عروض فيلم الأنيميشن السعودي «أثر الفراشة... عزّام» في دور السينما السعودية، الخميس، في تجربةٍ سينمائيةٍ مبهرةٍ، تجمع بين المغامرة والفانتازيا في عالم الفراشات، ينتقل فيه أفراد الأسرة بين هذا العالم الجميل.

ويقدم الفيلم تجربةً عائليةً آمنةً، تمزج بين الفانتازيا والمغامرة عبر بطله عزام الذي يخوض رحلةً تتقاطع فيها المغامرة مع اكتشاف الذات، والبحث عن طريق العودة إلى العائلة، ليكتشفَ أن الحياة أوسع من شاشة جوالٍ، وأن مواجهة التحديات تبدأ أحيانًا من مواجهة الذات.

وجرى العرض الأول للفيلم في حضور نجومه، منهم: الدكتور راشد الشمراني، ومرزوق الغامدي، وأسيل الشهابي، وعلي الحميدي، وطيف سعد، ومحمد الجعيد، وأفنان الخضر، وعبد الملك آل عاتي، وكذلك هاني تيتاوي، كاتب العمل، والمخرج أحمد منير، إضافةً إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من الإعلاميين والنقاد في فوكس سينما رياض بارك، والأطفال والعائلات على السجادة الحمراء.

وتفاعل الحضور مع قصة وحبكة الفيلم، وعبَّروا عن إعجابهم بالعمل، فيما شكر فريق الفيلم كل مَن تفاعل معه بالنقد، أو الثناء بعد مشاهدته.

ويُشكِّل العمل خطوةً سعوديةً تضاف إلى التجارب السابقة في صناعة الأنيميشن بهدف تقديم تجربةٍ بصريةٍ وفنيةٍ تعكس تطور هذه الصناعة في البلاد، وقدرتها على مخاطبة الجمهور السعودي والعربي، وتقديم قصصٍ وشخصياتٍ تنطلق من البيئة المحلية، وتحمل في مضمونها قيمًا إنسانيةً يمكن أن تصل إلى مختلف أفراد العائلة.