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بوابري جاهز.. والمشاركة بيد إنزاجي

الفرنسي بوابري وميتي، لاعبا الهلال، خلال حصة تدريبية للفريق قبل مباراة نيوم (المركز الإعلامي- الهلال)
الرياض- عبد الإله المرحوم 2026.09.11 | 12:41 am

أكدت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ جاهزية الفرنسي سايمون بوابري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لدخول قوائم المباريات.
وتعرَّض اللاعب إلى إصابةٍ عضليةٍ في بداية الموسم الجاري، وغاب عن جميع الجولات، وكذلك عن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبعد تعافيه من الإصابة، انتظم الفرنسي في التدريبات، الأسبوع الماضي، وأفادت المصادر بوصوله إلى درجة الجاهزية البدنية المطلوبة لخوض المباريات الرسمية، قبل ملاقاة التعاون، السبت في بريدة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.
ووفق المصادر ذاتها، يبقى استدعاء بوابري إلى قائمة الفريق مرهونًا بقرارات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يُحدِّد اللاعبين المستدعين، والتشكيل الأساسي، بعد الحصة التدريبية مساء الجمعة.
ويؤدي «الأزرق» التدريب الأخير على ملعب مركز «الماجدية» الرياضي في العاصمة، ويغادر بعده إلى القصيم.
وخلال تدريب الخميس، ركَّز الإيطالي على الجوانب الفنية، وأكدت المصادرُ حرصه على معالجة الأخطاء التي وقع اللاعبون فيها أمام نيوم، الإثنين في الرياض.
وخسِر متصدر جدول الترتيب 0ـ2 من نيوم، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السادسة.


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