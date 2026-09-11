يونايتد يكتسح صباح برباعية

كلَّل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسمين بالفوز 4ـ0 على ضيفه صباح الأذري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

وحسم يونايتد فوزه في الشوط الأول بفضل ثلاثية البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 27، والقائد البرتغالي برونو فرنانديز «42»، والسلوفيني بنيامين شيشكو «45» قبل أن يضيف في الثاني الهدف الرابع عبر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز «68».

وقاد المدرب مايكل كاريك فريقه إلى انتصاره الأول في البطولة منذ ثلاثة أعوامٍ عندما خسر في ملعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0ـ1 ضمن دور المجموعات، 12 ديسمبر 2023، ليحتل قاع مجموعته.

في المقابل، بات فريق صباح، الذي تأسَّس عام 2017، ثاني فريقٍ من أذربيجان بعد قره باغ يشارك في البطولة. وأحرز لقبه المحلي الأول الموسم الماضي، واضطر إلى خوض رحلةٍ شاقةٍ خلال الصيف، ليضمن مقعدًا في المجموعة الموحَّدة للمرة الأولى حيث اجتاز ثلاث جولاتٍ تأهيلية، ومواجهةً فاصلةً «ثماني مبارياتٍ».

وافتتح المهاجم كونيا التسجيل بعد أن حوَّل عرضية الدنماركي باتريك دورجو في شباك الحارس ستاس بوكاتيلوف من مسافةٍ قريبةٍ «27».

وضاعف فرنانديز، لاعب الوسط، النتيجة عقب لعبةٍ جماعيةٍ، وتمريرةٍ من البلجيكي يوري تيليمانس، تابعها البرتغالي أرضيةً في الزاوية المعاكسة «42»، وأكمل المهاجم شيشكو، في أول مباراةٍ أساسيةٍ له الموسم الجاري، إثر ثلاث دقائق ثلاثية فريقه بعد تمريرةٍ من الكاميروني بريان مبومو في ظهر الدفاع، وضعته بمواجهة الحارس، ليتجاوزه، ويسدِّد في المرمى الخالي.

واختتم مارتينيز، قلب الدفاع، الرباعية حينما استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء، ليُسكن الكرة الشباك «68».