بايرن يسحق بودو/جليمت بخماسية

استهلَّ فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم مشواره في دوري أبطال أوروبا بسحق ضيفه بودو/جليمت النرويجي بخماسيةٍ، الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحَّدة.

وتناوب على تسجيل أهداف البافاري كلٌّ من جمال موسيالا «47»، والإنجليزي هاري كين «61»، والكندي ألفونسو ديفيز «77»، والفرنسي مايكل أوليسيه «83 و90+2».

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولتين هجوميتين لبطل ألمانيا، فبعد عرضيةٍ أرسلها جوشوا كيميش من الجهة اليمنى، حوَّل الكولومبي لويس دياز غير المراقب الكرة برأسه من مشارف منطقة الياردات الست، لكنَّ الحارس الروسي نيكيتا خايكن أنقذها إلى ركنيةٍ «5».

وواصل البافاري ضغطه، لكنَّ القائم الأيمن ناب هذه المرة عن الحارس، فردَّ تسديدة كيميش بيسراه من خارج المنطقة «35».

وعاد خايكن للوقوف سدًّا منيعًا في وجه المحاولات الهجومية للاعبي المدرب البلجيكي فينسنت كومباني بتصدِّيه لتسديدة موسيالا بيمناه من مشارف المنطقة «40».

وأعاد الحارس الروسي الكرَّة في مواجهة كيميش بعد عرضيةٍ من الجهة اليسرى، لعبها ديفيس، حوَّلها الأول بيسراه «على الطاير» من داخل المنطقة، لكنَّ خايكن تصدَّى لها ببراعةٍ «44».

وتعرَّض خايكن لإصابةٍ خلال تصدِّيه لتسديدة كيميش الأخيرة في الشوط الأول، فأقحم المدرب كييتيل كنوتسن الحارس يوليان فاي لوند بدلًا منه «46».

ولعب النمساوي كونراد لايمر عرضيةً متقنةً من الجهة اليمنى نحو القائم البعيد غير أن كين أخطأ المرمى من مسافةٍ قريبةٍ «58».

لكنَّ الهدَّاف الإنجليزي لم يخطئ المرمى في محاولته التالية، فبعد كرةٍ متقنةٍ، أرسلها أوليسيه بيسراه من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ من الجهة اليمنى، هزَّ الشباك برأسيةٍ من داخل منطقة الياردات الست «61».

والهدف يحمل الرقم 34 لكين في 39 مباراةً له بقميص بايرن في دوري الأبطال، علمًا أنه سجَّل عشرة أهدافٍ في آخر ثماني مبارياتٍ تواليًا بالمسابقة.

وأضاف ديفيس الثالث بتسديدةٍ صاروخيةٍ بيسراه من مشارف المنطقة، استقرَّت في الزاوية اليمنى «77».

وأحرز أوليسيه الرابع بطريقةٍ رائعةٍ بعد أن سدَّد بيسراه من خارج المنطقة كرةً صاروخيةً، استقرَّت في الزاوية العليا اليسرى «83».

وسجَّل الجناح الدولي الفرنسي الخامس بتسديدةٍ يساريةٍ من داخل المنطقة، عجز لوند عن التصدي لها «90+2».