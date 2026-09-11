بالقاتل.. لانس يكسب سلافيا

انتزع فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا، الخميس، من مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3ـ2 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا، مستغلًّا النقص العددي في صفوف منافسه.

وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر السلوفيني دانييل شتورم في الدقيقة 51 بعد دقيقتين من طرد مدافعه التشيكي ميكولاس كونيتشني بالبطاقة الحمراء إثر أربع دقائقَ من دخوله بديلًا عقب الاستراحة، وأدرك لانس التعادل بواسطة السنغالي عبد الله ديبو سيما «73».

واعتقد سلافيا أنه خطف النقاط الثلاث بعد أن عاد شتروم إلى هز شباك لانس قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، لكنَّ الأخير ردَّ بهدفين صاعقين، سجلهما الفرنسيان فلوريان توفان، وروبن أجيلار في الدقيقتين 90+1 و90+3.

وغاب عن تشكيلة لانس في المباراة الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، بسبب إصابةٍ، تعرَّض لها في مباراة الفوز 5ـ2 على ستراسبورج ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبيَّنت الفحوصات الطبية، أن الإصابة تورُّم التهابٍ في الركبة، ويخضع سعود حاليًّا لجلساتٍ تأهيليةٍ وعلاجيةٍ مكثفةٍ تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.