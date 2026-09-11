في الظهور الأول.. كومو يهز لايبزيج

سجَّل فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم فوزًا تاريخيًّا في أول مشاركةٍ له بدوري أبطال أوروبا، وجاء على حساب ضيفه لايبزيج الألماني 4ـ1، الخميس، ضمن المجموعة الموحَّدة للبطولة القارية الأولى.

وتناوب على تسجيل أهداف كومو الكرواتي مارتن باتورينا «15»، واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «38»، والسنغالي أسان دياو «54»، والبديل الأرجنتيني ماكسيمو بيروني «90»، فيما أحرز الصربي الشاب أندريا ماكسيموفيتش «19 عامًا» هدف لايبزيج الوحيد «58».

وبكَّر كومو في التسجيل، فبعد هجمةٍ منسَّقةٍ، وصلت الكرة إلى باتورينا الذي راوغ أكثر من لاعبٍ قبل إيداعها بيمناه من مسافةٍ قريبةٍ أرضيةً في الزاوية اليسرى «15».

ومن هجمةٍ أخرى، انطلقت من الفرنسي جان بوتيه، حارس مرماه، وضع باتورينا زميله دوفيكاس منفردًا عقب تمريرةٍ بينيةٍ متقنةٍ، فسدَّد اليوناني الكرة بيمناه من مسافةٍ قريبةٍ في الزاوية اليسرى «38».

وبالطريقة عينها، وبعد هجمةٍ منسَّقةٍ بدأت من بوتيه، وضع الأرجنتيني نيكو باس زميله دياو في مواجهة المرمى، فأنهى الأخير الأمور بتسديدةٍ بيمناه من مسافةٍ قريبةٍ على الجهة اليمنى، استقرَّت في الزاوية اليسرى «54».

وقلَّص ماكسيموفيتش النتيجة بتسديدةٍ صاروخيةٍ رائعةٍ بيسراه من مشارف المنطقة، استقرَّت في الزاوية العليا إلى يمين بوتيه، مستفيدًا من كرةٍ هيَّأها له الفرنسي كريستوفر نكونكو «58».

وفي الدقيقة الأخيرة، أنهى البديل الأرجنتيني بيروني مهرجان الأهداف بتسديدةٍ أرضيةٍ يساريةٍ من الجهة اليمنى من مشارف منطقة الياردات الست، أسكنها في الزاوية اليسرى مستفيدًا من تمريرةٍ حاسمةٍ متقنةٍ لمواطنه باس «90».