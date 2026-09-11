مجدّدا.. ديمبيلي يصطدم برجل الأرقام القياسية

قضى الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أطول فصول مسيرته وأكثرها نجاحًا على الصعيد الرقمي تحت قيادة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، الغريم التقليدي لناديه.

ويخوض ديمبيلي، مساء الجمعة، مواجهةً ثانيةً في دوري روشن السعودي أمام مدربه السابق عندما يلتقي الاتفاق فريق القادسية ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتعود علاقة رودجرز بديمبيلي إلى الفترة التي جمعتهما في نادي سلتيك الإسكتلندي، الذي تولَّى المدرب قيادة دفته الفنية بين عامَي 2016 و2018، وقتما كان المهاجم الفرنسي ضمن صفوفه.

وطبقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، خاض ديمبيلي تحت قيادة رودجرز 94 مباراةً بقميص سلتيك، وهو العدد الأكبر لمباريات اللاعب مع أي مدربٍ خلال مسيرته.

وأسهم اللاعب في 69 هدفًا خلال تلك الفترة، بواقع 51 أحرزها، و18 صنعها في رقمين هما الأفضل على صعيد التسجيل والصناعة تحت قيادة أي مدربٍ عبر مسيرته.

وأثمرت شراكتهما عن لقبين من بطولات الدوري والكأس وكأس الدوري في إسكتلندا قبل رحيل ديمبيلي إلى ليون الفرنسي صيف 2018، ورودجرز إلى ليستر سيتي الإنجليزي العام التالي.

وخلال الموسم الماضي، اجتمع الطرفان مجدَّدًا، لكن هذه المرة على طرفَي نقيضٍ في «ديربي الشرقية» ضمن الجولة الـ 27، وسجَّل ديمبيلي هدفًا في الانتصار الاتفاقي 3ـ2 على فريق رودجرز.

ولعب مهاجم الاتفاق جميع دقائق مباريات فريقه في الدوري منذ بداية الموسم، وأحرز ثلاثة أهدافٍ في الجولة الأولى، وبعدها غاب عن التسجيل.