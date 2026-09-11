باباس المدرب الاتفاقي الـ11 في ديربي الشرقية

قاد 10 مدربين مختلفين فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في «ديربي الشرقية» أمام القادسية ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، وسيلتحق بهم الأسترالي آرثر باباس، الجمعة، عبر الجولة السابعة.

ويظهر باباس للمرة الأولى في مواجهة الفريقين ضمن بطولة دوري المحترفين، بعدما تسلّم الدفة الفنية للاتفاق قبل بداية الموسم الجاري.

وعلى خلافه، يدخل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، الديربي للمرة الثالثة في الدوري، بعد ظهوره في مواجهتي الموسم الماضي.

واستطاع أربعة مدربين قيادة الاتفاق إلى الفوز على القادسية في الديربي الأول لهم، ويتطلّع باباس إلى الانضمام إليهم.

ويتقدّم الأسماء الأربعة التونسي يوسف الزواوي الذي خاض معه الاتفاق مباراة واحدة أمام القادسية في الدوري، انتهت بفوزه 1ـ0.

ونجح الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تسلَّم المنصب خلفًا للزواوي، في السيْر على خطاه وفاز بالديربي الأول له على القادسية بالنتيجة ذاتها.

وكرَّر السعوديان سعد الشهري وخالد العطوي السيناريو ذاته عندما فازا بنتيجة واحدة 2ـ1 على القادسية في باكورة ديربياتهما.

وعلى عكس هؤلاء المدربين الأربعة، خسرت ثلاثة أسماء أول مباراة لها أمام القادسية، بدءًا من الصربي الراحل ميودراج ييسيتش، وبعده الإسباني سيرخيو بيرناس، والإنجليزي ستيفن جيرارد.

وخرج بالتعادل في الديربي الأول كل من الروماني مارين إيوان، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والهولندي إلكو شاتوري، فضلًا عن سعد الشهري في ولايته الثانية.

وتواجه القطبان 18 مرة في «المحترفين»، وحقق الاتفاق 8 انتصارات، فيما فاز القادسية بـ 6 ديربيات، وحضر التعادل 4 مرات.