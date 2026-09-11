ألونسو يثير الشكوك حول مستقبله في «فورمولا 1»

أثار الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، بطل العالم مرتين، التساؤلات عشية سباق جائزة إسبانيا الكبرى على أرضه، فيما يخص قراره المنتظر بشأن مستقبله في «فورمولا 1».

وأوضح السائق الإسباني للصحافيين قبل انطلاق التجارب التأهيلية، الجمعة، أن قرار الاعتزال ليس قريبًا، ويعود سبب تأجيله باعتقاده أن عدم إفصاحه عن الموعد المُقرر لإنهاء مسيرته في رياضة سباق السيارات أمر جيد.

وفضّل ألونسو، صاحب الـ45 عامًا، التهرب من الإجابة والتلميح بسخرية حول ما إذا كان أستون مارتن يضغط عليه لاتخاذ قرار، مشيرًا إلى أنه على علم بمحادثات سائقين آخرين مع لورنس ستول، مالك الفريق بشأن مقعد شاغر محتمل.

ويأمل الإسباني بطل العالم مع فريق رينو 2005 و2006، والذي شارك في 441 سباقًا في مسيرته حتى الآن، أن تجعل التغييرات التي طرأت على قوانين هذا العام السباقات أكثر متعة وإرضاء خلال العام المقبل، مضيفًا: «في العام المقبل، ستكون هناك خطوة في الاتجاه الصحيح»، كاشفًا عن دراسته خيارات متعددة، بما في ذلك احتمال تغيير دوره في الفريق.

وفاز ألونسو في الفئة الأولى بـ 32 جائزة كبرى، وصعد إلى منصة التتويج 106 مرات، وانطلق من المركز الأول 22 مرة، إضافة إلى تسجيله أسرع لفة خلال السباق 26 مرة.