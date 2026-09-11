«ديربي» الشرقية.. 6 يواجهون أصدقاء الأمس

يضم فريق القادسية الأول لكرة القدم أربعة أسماء سبق لها تمثيل غريمه الاتفاق، الذي ارتدى لاعبان منه قمصان القطب الآخر من قبل.

ويترقب اللاعبون الستة مواجهةً خاصةً أمام ناديهم السابق، عندما يلتقي الفريقان، مساء الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وسبق لعبد الله آل سالم، مهاجم القادسية، وزملائه علي هزازي، لاعب الوسط، وأحمد الكسّار، حارس المرمى، والجناح عبد العزيز العليوة، الدفاع عن ألوان الاتفاق.

وعاش آل سالم أجواء «الديربي» من الجهة المقابلة بقميص الاتفاق خلال مباراة واحدة انتهت بهزيمة القادسية 1ـ2 أواخر 2020.

وانطلقت مسيرة زميله هزازي من القادسية، وعاد إليه مجددًا في 2024، بعد ستة أعوام قضاها في الاتفاق، وخلالها واجه النادي الذي تأسس فيه خمس مرات وسجّل هدفين.

واختبر آل سالم وهزازي أجواء «الديربي» أيضًا بشعار القادسية الذي حملاه مرتين أمام الاتفاق.

من جهته، دافع الكسّار عن مرمى الاتفاق في ثلاث مواجهات أمام القادسية، ولم يخض «الديربي» مطلقًا بقميص فريقه الحالي.

وينتظر العليوة الظهور الأول في «ديربي» الشرقية بعدما غاب عن المشاركة فيه عندما لعب معارًا للاتفاق من النصر موسم 2024ـ2025.

في الجهة المقابلة، مرَّ راضي العتيبي، ظهير أيمن الاتفاق، وزميله الجناح خالد الغنام خلال مسيرتيهما بمحطة القادسية.

وتأسَّس الغنام في القادسية، وتدرج داخل فئاته السنية، وصعد إلى الفريق الأول موسم 2019ـ2020، فيما مثّل العتيبي الفريق ذاته موسم 2021ـ2022 معارًا من الحزم.

وخلال مشوارهما مع «بنو قادس» لم يواجها الاتفاق الذي انتقلا إليه لاحقًا بعد محطات متعددة.